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Владислав Радимов: наверное, об отставке я сказал в сердцах
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о разговоре с руководством от отставке.
— После игры с "Волгарем" вы сказали, что стоит поговорить с руководством клуба о возможной отставке. Разговор состоялся?
— Сходил к руководству, мне сказали: "Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать". С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал. Знаете, у человека бывают эмоции. Наверное, об отставке я сказал в сердцах. Когда ты сравниваешь на 91-й минуте, а две минуты спустя получаешь гол и проигрываешь игру… Если бы пресс-конференция была, например, через час после матча, может, ничего бы не сказал такого. Здесь же был на эмоциях. Хотел в том числе и ребят завести. Мы сами когда были молодыми совершали не меньше ошибок. Я дебютировал за дубль ЦСКА в 16 лет, меня выпустили минут за 10 до конца. Я через пять минут привез пенальти, мы проиграли 1:2.
"Спорт день за днем"
— После игры с "Волгарем" вы сказали, что стоит поговорить с руководством клуба о возможной отставке. Разговор состоялся?
— Сходил к руководству, мне сказали: "Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать". С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал. Знаете, у человека бывают эмоции. Наверное, об отставке я сказал в сердцах. Когда ты сравниваешь на 91-й минуте, а две минуты спустя получаешь гол и проигрываешь игру… Если бы пресс-конференция была, например, через час после матча, может, ничего бы не сказал такого. Здесь же был на эмоциях. Хотел в том числе и ребят завести. Мы сами когда были молодыми совершали не меньше ошибок. Я дебютировал за дубль ЦСКА в 16 лет, меня выпустили минут за 10 до конца. Я через пять минут привез пенальти, мы проиграли 1:2.
"Спорт день за днем"
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