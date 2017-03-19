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Владислав Радимов: наверное, об отставке я сказал в сердцах

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о разговоре с руководством от отставке.

— После игры с "Волгарем" вы сказали, что стоит поговорить с руководством клуба о возможной отставке. Разговор состоялся?

— Сходил к руководству, мне сказали: "Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать". С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал. Знаете, у человека бывают эмоции. Наверное, об отставке я сказал в сердцах. Когда ты сравниваешь на 91-й минуте, а две минуты спустя получаешь гол и проигрываешь игру… Если бы пресс-конференция была, например, через час после матча, может, ничего бы не сказал такого. Здесь же был на эмоциях. Хотел в том числе и ребят завести. Мы сами когда были молодыми совершали не меньше ошибок. Я дебютировал за дубль ЦСКА в 16 лет, меня выпустили минут за 10 до конца. Я через пять минут привез пенальти, мы проиграли 1:2.

"Спорт день за днем"
Теги: Радимов Зенит-2
Сегодня, 13:09
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
"Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать"...Правильно , тебе сказали..Влад..очень правильно...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:11) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
кому он нужен, пропойца. если только в главную команду.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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