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Леонид Федун: матч между "Спартаком-2" и "Динамо" является маленьким дерби

Матчи между московскими "Спартаком-2" и "Динамо" в первенстве ФНЛ являются маленьким дерби, считает владелец красно-белых Леонид Федун.

"Жду интересной игры, всё-таки дерби, хоть и маленькое. "Динамо" всегда было для нас принципиальным соперником, и у молодых ребят есть шанс с ними сегодня побороться. Нет турнирной мотивации? Зато есть желание бороться за свой клуб", - передаёт слова Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак-2 Динамо
Сегодня, 16:14
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№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:52) #
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Из текстовой трансляции матча: ...Несколько отличных голевых возможностей удалось создать динамовцам во второй половине тайма, но в обоих случаях не удавалось попасть по мячу...
Регистрация: 10.02.2017
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