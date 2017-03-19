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Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Леонид Федун: матч между "Спартаком-2" и "Динамо" является маленьким дерби
Матчи между московскими "Спартаком-2" и "Динамо" в первенстве ФНЛ являются маленьким дерби, считает владелец красно-белых Леонид Федун.
"Жду интересной игры, всё-таки дерби, хоть и маленькое. "Динамо" всегда было для нас принципиальным соперником, и у молодых ребят есть шанс с ними сегодня побороться. Нет турнирной мотивации? Зато есть желание бороться за свой клуб", - передаёт слова Федуна ТАСС.
"Жду интересной игры, всё-таки дерби, хоть и маленькое. "Динамо" всегда было для нас принципиальным соперником, и у молодых ребят есть шанс с ними сегодня побороться. Нет турнирной мотивации? Зато есть желание бороться за свой клуб", - передаёт слова Федуна ТАСС.
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