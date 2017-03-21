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Вадим Хафизов: последнюю зарплату в "Соколе" получили за ноябрь

"Сокол" может быть исключен из профессиональных соревнований, рассказал главный тренер Вадим Хафизов.

"Скоро в российском футболе - время лицензирования. Лицензии выдаются на все дивизионы профессионального футбола, тем, у кого есть просроченные задолженности, их не дадут. А "Сокол" должен игрокам и работникам клуба с прошлого сезона. Так что нас, в лучшем случае, отправят в любительские соревнования.

Команде не заплатили за декабрь и январь. Пусть в эти месяцы команда находилась в отпуске, при нынешней системе соревнований "осень-весна" контракты у игроков практически беспрерывные. Они заключаются в июне-июле, завершаются в мае следующего года, зима в оплачиваемый период входит. Это неудобно для клубов, которые платят за отпускные периоды, как за полноценную работу. Но такова наша система", - цитирует Хафизова "Взгляд-Инфо"
Теги: Сокол
Вчера, 23:36
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