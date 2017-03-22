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Сергей Барсуков перешел из "Сокола" в ялтинский "Рубин"

Голкипер саратовского "Сокола" Сергей Барсуков на правах свободного агента перешел в ялтинский "Рубин", который занимает седьмое место в чемпионате Крыма, информирует Sportbox.ru.

За "Сокол" 32-летний голкипер выступал с 2014 года с перерывом на сезон, который он провел на правах аренды в "Сызрани-2003". Таким образом, в заявке саратовцев осталось двое вратарей – Артем Федоров и 20-летний Владимир Сугробов, имеющий на своем счету всего один матч в первенстве ФНЛ.
Теги: Сокол Трансферы
Сегодня, 19:53
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