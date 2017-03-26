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Главный тренер "Тюмени": думаю, причина нашего поражения в слишком медленной игре
Главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко прокомментировал поражение от "СКА-Хабаровска" (0:1) в матче 28-го тура первенства ФНЛ.
"Думаю, причина нашего поражения в слишком медленной игре, особенно в первом тайме. Может быть, также сказалось не очень оптимальное физическое состояние игроков. В связи с отложенным матчем, нам за девять дней пришлось провести три игры. Абсолютно не понимаю таких переносов. Во втором тайме нам удалось взвинтить темп игры за счет вышедших на замену игроков. Это позволило захватить инициативу и создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. К сожалению, спасти матч не удалось"- цитирует Ивченко официальный сайт ФНЛ.
"Думаю, причина нашего поражения в слишком медленной игре, особенно в первом тайме. Может быть, также сказалось не очень оптимальное физическое состояние игроков. В связи с отложенным матчем, нам за девять дней пришлось провести три игры. Абсолютно не понимаю таких переносов. Во втором тайме нам удалось взвинтить темп игры за счет вышедших на замену игроков. Это позволило захватить инициативу и создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. К сожалению, спасти матч не удалось"- цитирует Ивченко официальный сайт ФНЛ.
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