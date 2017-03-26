Владислав Радимов: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал ничью с "Лучом-Энергией" (0:0).- Обе команды находятся в таком турниром положении, что очки нужны и тем, и другим. Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Но наступает такой момент, когда надо играть на результат в ущерб красивому футболу. Нам приходится набирать очки именно таким образом, приходится жертвовать.- Вы считаете по-другому? Понятно, что зрители хотят видеть голы. Но давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Я приезжал сюда как игрок лет десять назад, и здесь был праздник футбола. То, что я вижу сегодня… Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? Мне кажется, старую траву надо убирать, чтобы новая пробивалась. Поэтому говорить о каком-то футболе сложно. Но и мы довольны, что набрали очко, и "Луч".- Надеюсь, ваша команда останется в ФНЛ, потому что такой регион, что команда здесь быть просто обязана.