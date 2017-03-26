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Владислав Радимов: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал ничью с "Лучом-Энергией" (0:0).

- Обе команды находятся в таком турниром положении, что очки нужны и тем, и другим. Сегодня мы особого футбола не увидели. Честно говоря, будь я болельщиком, такая игра мне бы не понравилась. Но наступает такой момент, когда надо играть на результат в ущерб красивому футболу. Нам приходится набирать очки именно таким образом, приходится жертвовать.

- Считаете, 0:0 — справедливый результат?

- Вы считаете по-другому? Понятно, что зрители хотят видеть голы. Но давайте откровенно: назвать то, на чем мы сегодня играли, футбольным полем язык не повернется. Я приезжал сюда как игрок лет десять назад, и здесь был праздник футбола. То, что я вижу сегодня… Мы проделали такой путь, чтобы играть на сене? Мне кажется, старую траву надо убирать, чтобы новая пробивалась. Поэтому говорить о каком-то футболе сложно. Но и мы довольны, что набрали очко, и "Луч".

- Спасибо, что приехали, ждем вас в следующем году!

- Надеюсь, ваша команда останется в ФНЛ, потому что такой регион, что команда здесь быть просто обязана.

ФНЛ
Теги: Радимов Луч-Энергия Зенит-2
Сегодня, 15:25
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