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Александр Криворучко: "СКА-Хабаровску" надо попасть в "стыки", а там все может быть

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Криворучко после матча 28-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" (1:0) рассказал о решимости армейцев выйти в премьер-лигу.

"Скажу за себя и за других ребят, которые собрались в Хабаровске – а какой смысл было тогда уезжать так далеко от дома, если не решать задач? Мы – люди амбициозные, в прежних командах уже достигали турнирных ориентиров. Надо попасть в "стыки", а там все может быть, подтверждение чему наша кубковая победа над "Спартаком". В переходных матчах многое будет зависеть от желания и эмоций. Будем пытаться выйти на свой максимум", - цитирует Криворучко Sportbox.ru.
Теги: СКА-Хабаровск Тюмень
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 18:40) #
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при всём уважении к Хабаровску, думаю, что никто в ПЛ не желает там его присутствия... И вовсе не по спортивному принципу...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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