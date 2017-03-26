Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
13:05
Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео) (1)
Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео) (1)
12:14
Аксель Витсель: теперь все внимание сборной Бельгии на матче с моими российскими друзьями (15)
Аксель Витсель: теперь все внимание сборной Бельгии на матче с моими российскими друзьями (15)
Юрий Уткульбаев: в начале первого тайма с "Кубанью" играли активно, потом силенки исчезли
Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Кубани" (0:1).
"Я думаю, у нас были шансы увезти хотя бы 1 очко, имели моменты. В начале первого тайма играли активно, потом силенки исчезли, проспали момент, но позже ребята смогли собраться и провести хороший отрезок. В целом, игру оцениваю, как хорошую и достаточно качественную. Понимаю, что хозяева тоже хотели победить, использовали все приемы для этого", - цитирует Уткульбаева "Спорт-Экспресс".
"Я думаю, у нас были шансы увезти хотя бы 1 очко, имели моменты. В начале первого тайма играли активно, потом силенки исчезли, проспали момент, но позже ребята смогли собраться и провести хороший отрезок. В целом, игру оцениваю, как хорошую и достаточно качественную. Понимаю, что хозяева тоже хотели победить, использовали все приемы для этого", - цитирует Уткульбаева "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.