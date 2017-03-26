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Юрий Уткульбаев: в начале первого тайма с "Кубанью" играли активно, потом силенки исчезли

Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Кубани" (0:1).

"Я думаю, у нас были шансы увезти хотя бы 1 очко, имели моменты. В начале первого тайма играли активно, потом силенки исчезли, проспали момент, но позже ребята смогли собраться и провести хороший отрезок. В целом, игру оцениваю, как хорошую и достаточно качественную. Понимаю, что хозяева тоже хотели победить, использовали все приемы для этого", - цитирует Уткульбаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Кубань Нефтехимик
Сегодня, 19:32
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