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Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
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"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
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Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Сергей Кирсанов: сложилось такое впечатление, будто мы играли в Саратове
Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал победу своей команды в матче против "Сокола" (1:0).
"В связи с большим количеством травмированных и дисквалифицированных, а так же отъездом Чеботару в сборную Молдавии, пришлось многих игроков ставить не на свои позиции. В силу этого были нарушены кое-какие взаимосвязи. Все прекрасно понимали, что нам нужна только победа и, в частности, забитый мяч. Ребята были немного скованы, психологически было тяжело. Надеюсь, после этой победы продолжим двигаться вперед. Но сегодня Азаров получил сотрясение, у Качана - трещина в руке, он тоже выбыл надолго. Посмотрим, кто будет в строю к матчу в Ярославле. Сегодняшняя игра получилась трудной, и сложилось такое впечатление, будто мы играли в Саратове, а не в Новосибирске - чувствовалось давление судей на нашу команду. Слава Богу, что сложилось так, как сложилось", - цитирует Кирсанова официальный сайт клуба.
"В связи с большим количеством травмированных и дисквалифицированных, а так же отъездом Чеботару в сборную Молдавии, пришлось многих игроков ставить не на свои позиции. В силу этого были нарушены кое-какие взаимосвязи. Все прекрасно понимали, что нам нужна только победа и, в частности, забитый мяч. Ребята были немного скованы, психологически было тяжело. Надеюсь, после этой победы продолжим двигаться вперед. Но сегодня Азаров получил сотрясение, у Качана - трещина в руке, он тоже выбыл надолго. Посмотрим, кто будет в строю к матчу в Ярославле. Сегодняшняя игра получилась трудной, и сложилось такое впечатление, будто мы играли в Саратове, а не в Новосибирске - чувствовалось давление судей на нашу команду. Слава Богу, что сложилось так, как сложилось", - цитирует Кирсанова официальный сайт клуба.
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