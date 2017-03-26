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Сергей Кирсанов: сложилось такое впечатление, будто мы играли в Саратове

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал победу своей команды в матче против "Сокола" (1:0).

"В связи с большим количеством травмированных и дисквалифицированных, а так же отъездом Чеботару в сборную Молдавии, пришлось многих игроков ставить не на свои позиции. В силу этого были нарушены кое-какие взаимосвязи. Все прекрасно понимали, что нам нужна только победа и, в частности, забитый мяч. Ребята были немного скованы, психологически было тяжело. Надеюсь, после этой победы продолжим двигаться вперед. Но сегодня Азаров получил сотрясение, у Качана - трещина в руке, он тоже выбыл надолго. Посмотрим, кто будет в строю к матчу в Ярославле. Сегодняшняя игра получилась трудной, и сложилось такое впечатление, будто мы играли в Саратове, а не в Новосибирске - чувствовалось давление судей на нашу команду. Слава Богу, что сложилось так, как сложилось", - цитирует Кирсанова официальный сайт клуба.
Теги: Сибирь Сокол
Сегодня, 21:27
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