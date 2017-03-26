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Дмитрий Парфенов: для "Тосно" сейчас каждая игра как финал

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Динамо" (1:2).

"Хорошая игра получилась по накалу и отдаче. У нас не получалось быстро переходить в атаку, было много брака. В отличие от соперника, который забил два мяча, оба раза быстро выбежав в контратаку. Будем работать и двигаться дальше. Надо исправлять эти ошибки – другого пути нет. Дорогу осилит идущий. Для "Тосно" сейчас каждая игра как финал. А свои шансы оценим в концовке чемпионата", - передает его слова официальный сайт клуба.
Теги: Парфенов Тосно Динамо
Сегодня, 22:07
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