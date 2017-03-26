Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Дмитрий Парфенов: для "Тосно" сейчас каждая игра как финал
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Динамо" (1:2).
"Хорошая игра получилась по накалу и отдаче. У нас не получалось быстро переходить в атаку, было много брака. В отличие от соперника, который забил два мяча, оба раза быстро выбежав в контратаку. Будем работать и двигаться дальше. Надо исправлять эти ошибки – другого пути нет. Дорогу осилит идущий. Для "Тосно" сейчас каждая игра как финал. А свои шансы оценим в концовке чемпионата", - передает его слова официальный сайт клуба.
"Хорошая игра получилась по накалу и отдаче. У нас не получалось быстро переходить в атаку, было много брака. В отличие от соперника, который забил два мяча, оба раза быстро выбежав в контратаку. Будем работать и двигаться дальше. Надо исправлять эти ошибки – другого пути нет. Дорогу осилит идущий. Для "Тосно" сейчас каждая игра как финал. А свои шансы оценим в концовке чемпионата", - передает его слова официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.