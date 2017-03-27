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Руководство "Шинника" обещает погасить долги перед игроками до 30 марта

Руководство ярославского "Шинника" на встрече с футболистами гарантировало погашение задолженностей по зарплате и премиальным до конца месяца, сообщает ФАН.

При этом, как отмечает источник, встреча прошла без напряжения. Футболисты "Шинника" не получали зарплату три месяца, премиальные игрокам не перечисляли с начала сезона.
Теги: Шинник
Сегодня, 17:48
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