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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Руководство "Шинника" обещает погасить долги перед игроками до 30 марта
Руководство ярославского "Шинника" на встрече с футболистами гарантировало погашение задолженностей по зарплате и премиальным до конца месяца, сообщает ФАН.
При этом, как отмечает источник, встреча прошла без напряжения. Футболисты "Шинника" не получали зарплату три месяца, премиальные игрокам не перечисляли с начала сезона.
При этом, как отмечает источник, встреча прошла без напряжения. Футболисты "Шинника" не получали зарплату три месяца, премиальные игрокам не перечисляли с начала сезона.
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