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КДК не будет рассматривать инцидент с дракой у сектора "Динамо" перед матчем с "Тосно"
КДК РФС не будет рассматривать драку у сектора болельщиков московского "Динамо" перед выездным матчем ФНЛ против "Тосно", сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Матч 28-го тура первенства ФНЛ между "Тосно" и "Динамо" прошел в воскресенье в Великом Новгороде на стадионе "Электрон" и завершился со счетом 1:2.
"В рапорте делегата со слов офицера по безопасности "Тосно" есть запись, что в самом начале матча у входных ворот на гостевом секторе произошло столкновение болельщиков "Динамо" с неизвестной группой лиц. Силами полиции драка была прекращена, был задержан один участник, на него был составлен рапорт. Эта ситуация не будет включена в повестку заседания КДК, дисциплинарного нарушения нет, здесь полиция четко сработала.
Болельщики обеих команд использовали пиротехники, главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев, его помощник Юрий Ковтун, а также врач команды выходили за пределы технической зоны. В гостевом секторе "Динамо" болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, болельщики "Тосно" сожгли одно кресло и четыре частично. Эти вопросы мы рассмотрим", - цитирует Григорьянца ТАСС..
Матч 28-го тура первенства ФНЛ между "Тосно" и "Динамо" прошел в воскресенье в Великом Новгороде на стадионе "Электрон" и завершился со счетом 1:2.
"В рапорте делегата со слов офицера по безопасности "Тосно" есть запись, что в самом начале матча у входных ворот на гостевом секторе произошло столкновение болельщиков "Динамо" с неизвестной группой лиц. Силами полиции драка была прекращена, был задержан один участник, на него был составлен рапорт. Эта ситуация не будет включена в повестку заседания КДК, дисциплинарного нарушения нет, здесь полиция четко сработала.
Болельщики обеих команд использовали пиротехники, главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев, его помощник Юрий Ковтун, а также врач команды выходили за пределы технической зоны. В гостевом секторе "Динамо" болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, болельщики "Тосно" сожгли одно кресло и четыре частично. Эти вопросы мы рассмотрим", - цитирует Григорьянца ТАСС..
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