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Владислав Радимов стал спасателем МЧС в рамках благотворительного проекта

Главный тренер "Зенита"-2 Владислав Радимов стал героем совместного благотворительного проекта "Зенита" и "Русфонда".

А если конкретнее, то Радимов стал спасателем МЧС в рамках акции "Давай-давай!", информирует официальный сайт питерцев.
Теги: Радимов
Сегодня, 20:07
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