Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Парфенов: во втором тайме прибавили и выиграли

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Балтикой".

"Если бы поле было лучше, получилась бы другая игра. Мы действовали упрощенно. Первый тайм получился равным. А во втором мы прибавили и выиграли. Ребята отдали все силы. Будем двигаться дальше", - цитирует Парфенова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Парфенов Тосно Балтика
Вчера, 22:12
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.