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Игроки "Факела" могут бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате
В воронежском "Факеле" сложилась непростая финансовая ситуация, сообщает "Спорт-Экспресс".
Команда не собирается выходить на тренировку во вторник. Причина – долги по зарплате. Игроки уже 2,5 месяца не получают деньги, с начала сезона не видят премиальных. Некоторые футболисты не получили еще бонусы со времен второй лиги. На этой неделе игроки должны были получить какую-то часть денег, но никаких выплат не было. В руководстве клуба пока отказываются от комментариев, просят перезвонить в понедельник.
Команда не собирается выходить на тренировку во вторник. Причина – долги по зарплате. Игроки уже 2,5 месяца не получают деньги, с начала сезона не видят премиальных. Некоторые футболисты не получили еще бонусы со времен второй лиги. На этой неделе игроки должны были получить какую-то часть денег, но никаких выплат не было. В руководстве клуба пока отказываются от комментариев, просят перезвонить в понедельник.
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