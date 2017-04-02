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Игроки "Факела" могут бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате

В воронежском "Факеле" сложилась непростая финансовая ситуация, сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда не собирается выходить на тренировку во вторник. Причина – долги по зарплате. Игроки уже 2,5 месяца не получают деньги, с начала сезона не видят премиальных. Некоторые футболисты не получили еще бонусы со времен второй лиги. На этой неделе игроки должны были получить какую-то часть денег, но никаких выплат не было. В руководстве клуба пока отказываются от комментариев, просят перезвонить в понедельник.
Теги: Факел
Сегодня, 16:17
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(1)
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И это претендент на выход в вышку, жаль конечно ,что много клубов еле держатся на плаву.
Регистрация: 20.03.2014
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