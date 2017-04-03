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"Динамо" не будет делать летом много приобретений

"Динамо" в летнее трансферное окно не будет делать много приобретений, возможно, клуб усилят только один-два новых игрока, сообщил член совета директоров "Динамо" Василий Титов.

"Для начала надо выйти в премьер-лигу, а там будем думать о трансферной кампании. Но большого количества приобретений не будет. Вопрос с Кириллом Панченко решили - это хорошо. Также добавим еще одного-двух футболистов", - цитирует Титова ТАСС.
Теги: Динамо
Вчера, 23:14
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(0)
№2 Написал: DedMoroZ Россия (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Печально.Походу Динамо ждёт борьба за сохранение места в вышке - нынешний состав для неё слабоват.
Регистрация: 12.02.2012
№1 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Благодарствую тебе ваше высокоблагородие -- отец ты наш родной..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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