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Тренерский тандем "Кубани" признан лучшим в марте в ФНЛ
Тренерский тандем "Кубани" в лице Николая Южанина и Евгения Калешина признан Футбольной национальной лигой лучшим в марте среди всех наставников клубов ФОНБЕТ-Первенства России.
"Кубань" в марте не проиграла ни одного матча, одержав три победы, и превратилась из борца за выживание в претендента на переходные матчи за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Домашние победы над "Химками", "Мордовией" и "Нефтехимиком", гостевая ничья с "Сибирью" - 10 очков из 12 возможных! На зимний перерыв краснодарская команда уходила, имея лишь 1 очко преимущества перед идущим на 16 месте "Соколом". После четырех мартовских туров краснодарцы отставали на 4 очка от расположившегося на четвертом месте – в зоне стыковых матчей – "Факела".
ФК "Кубань"
"Кубань" в марте не проиграла ни одного матча, одержав три победы, и превратилась из борца за выживание в претендента на переходные матчи за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Домашние победы над "Химками", "Мордовией" и "Нефтехимиком", гостевая ничья с "Сибирью" - 10 очков из 12 возможных! На зимний перерыв краснодарская команда уходила, имея лишь 1 очко преимущества перед идущим на 16 месте "Соколом". После четырех мартовских туров краснодарцы отставали на 4 очка от расположившегося на четвертом месте – в зоне стыковых матчей – "Факела".
ФК "Кубань"
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