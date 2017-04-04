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Тренерский тандем "Кубани" признан лучшим в марте в ФНЛ

Тренерский тандем "Кубани" в лице Николая Южанина и Евгения Калешина признан Футбольной национальной лигой лучшим в марте среди всех наставников клубов ФОНБЕТ-Первенства России.

"Кубань" в марте не проиграла ни одного матча, одержав три победы, и превратилась из борца за выживание в претендента на переходные матчи за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Домашние победы над "Химками", "Мордовией" и "Нефтехимиком", гостевая ничья с "Сибирью" - 10 очков из 12 возможных! На зимний перерыв краснодарская команда уходила, имея лишь 1 очко преимущества перед идущим на 16 месте "Соколом". После четырех мартовских туров краснодарцы отставали на 4 очка от расположившегося на четвертом месте – в зоне стыковых матчей – "Факела".

ФК "Кубань"
Теги: Кубань
Сегодня, 17:22
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Тренерский тандем "Кубани" признан лучшим в марте в ФНЛ
smile Петреску нервно курит в с тороне с плакатом в поддержку "Кубани" и в надежде получить дармовые денежки.
Регистрация: 20.02.2013
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