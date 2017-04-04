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В руководстве Краснодарского края заявили, что банкротство "Кубани" не грозит

Вопрос о предполагаемом банкротстве "Кубани" не рассматривается, оснований для прекращения деятельности команды нет, сообщил вице-губернатор Краснодарского края, курирующий клуб, Андрей Коробка.

"Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию - о предполагаемом банкротстве "Кубани" вопрос не стоит, никаких оснований для прекращения существования клуба нет.

Все платежи последовательно закрываются и будут закрываться", - цитирует Коробку ТАСС.
Теги: Кубань Коробка
Сегодня, 18:05
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№2 Написал: svetadova (Сегодня, 18:55) #
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Народ по результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
Регистрация: 4.04.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Пусть будет так...
Регистрация: 21.11.2016
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