Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:31
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
В руководстве Краснодарского края заявили, что банкротство "Кубани" не грозит
Вопрос о предполагаемом банкротстве "Кубани" не рассматривается, оснований для прекращения деятельности команды нет, сообщил вице-губернатор Краснодарского края, курирующий клуб, Андрей Коробка.
"Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию - о предполагаемом банкротстве "Кубани" вопрос не стоит, никаких оснований для прекращения существования клуба нет.
Все платежи последовательно закрываются и будут закрываться", - цитирует Коробку ТАСС.
"Сейчас все обеспокоены последними новостями о клубе. Поэтому хочу внести ясность в ситуацию - о предполагаемом банкротстве "Кубани" вопрос не стоит, никаких оснований для прекращения существования клуба нет.
Все платежи последовательно закрываются и будут закрываться", - цитирует Коробку ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.