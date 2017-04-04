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Источник: сумма долгов "Кубани" превышает 278 миллионов рублей

Сумма долгов "Кубани", согласно материалам налоговой службы, поданным в Арбитражный суд Краснодарского края, составляет более 278 млн рублей.

"Сумма долгов по документам уже превышает 278 млн рублей. Задолженность накапливалась более полугода", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в налоговых органах региона.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что вопрос о предполагаемом банкротстве футбольного клуба "Кубань" не рассматривается, а оснований для прекращения деятельности команды нет. По словам Коробки, у клуба "есть текущие задолженности", но руководство "Кубани" работает над этим вопросом.
Теги: Кубань
Вчера, 23:30
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