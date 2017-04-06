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Защитник "Спартака-2" Шанбиев отстранен на два матча за удаление в игре с "Зенитом-2"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника столичного "Спартака-2" Шамсиддина Шанбиева на две встречи за прямую красную карточку, полученную в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с санкт-петербургским "Зенитом-2". Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"По матчу "Зенит-2" - "Спартак-2": красные карточки во встрече получили Алексей Исаев из "Зенита-2" и Шамсиддин Шанбиев из "Спартака-2", за что оба игрока дисквалифицированы на два матча", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Спартак-2 Григорьянц
Сегодня, 18:22
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