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Роман Орещук: не будет никакой закрытой лиги

Спортивный директор московского "Торпедо" Роман Орещук считает, что РФПЛ продолжит комплектоваться из 16 команд, а закрытая лига в России создана не будет.

"Да не будет никакой закрытой лиги, уверен на все 100%. По какому принципу её закроют? Кто будет решать? По-моему, это нереально и пользы принести не может. Я вообще не понимаю, для чего и кому это нужно. Думаю, сокращения Премьер-лиги тоже не будет, останется 16 команд, как сейчас. Хотя можно сделать и 18, и 20, нужно просто захотеть. Станет ли это положительным моментом? Не знаю, надо анализировать", - цитирует Орещука "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Орещук
Сегодня, 19:19
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