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Сергей Прядкин: выходит Тосно" в РФПЛ. Где команда будет играть?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что предложение о сокращении количества команд в чемпионате продиктовано тем, что все клубы премьер-лиги должны соответствовать определенным требованиям.

"Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в премьер-лигу, скорее всего, футбольный клуб "Тосно". Где команда будет играть, соответствует ли арена требованиям РФПЛ? Есть ли академия? Есть разные механизмы убеждения. Но словесное убеждение отходит на второй план. Не принять в РФПЛ? Как вариант – да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин Тосно
Вчера, 23:44
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:23) #
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Цитата: kobr
Угадай, где Тосно будет играть.

сильно так мужика не напрягай laughing
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: kobr (Сегодня, 00:03) #
  • +2
  •  (2)

Дурень, город Тосно в 30 минут езды на электричке от СПб. Зенит последний матч на Петровском играет, потом уходит на новый стадион. Угадай, где Тосно будет играть.
Регистрация: 24.10.2006
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