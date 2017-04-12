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"Норильский никель" станет новым спонсором "Динамо"?
Новым спонсором "Динамо" может стать российская горно-металлургическая компания "Норильский никель", сообщает "Р-Спорт".
"На данный момент "Динамо" и "Норильский никель" находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности объявят о сотрудничестве в ближайшее время, уже после выхода "Динамо" в РФПЛ", - рассказал источник.
"На данный момент "Динамо" и "Норильский никель" находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности объявят о сотрудничестве в ближайшее время, уже после выхода "Динамо" в РФПЛ", - рассказал источник.
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