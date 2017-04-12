Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Норильский никель" станет новым спонсором "Динамо"?

Новым спонсором "Динамо" может стать российская горно-металлургическая компания "Норильский никель", сообщает "Р-Спорт".

"На данный момент "Динамо" и "Норильский никель" находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности объявят о сотрудничестве в ближайшее время, уже после выхода "Динамо" в РФПЛ", - рассказал источник.
Теги: Динамо
Сегодня, 19:42
Напечатать
13
(2)
№13 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Цитата: боря888
Зрелый взгляд на кремль - для них Сибирь и Север - бездонный кошелёк без прав

Боря - а у тебя есть в арсенале слова не про политику и путина, а про футбол? То что ты хомячок лёши навального - мы уже поняли. Но это все таки футбольный сайт.


Сервер этого сайта находится в Англии, не спроста ведь.., тут много таких как Боря)
Регистрация: 12.08.2009
№12 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Казак Ли Хой
Резонно, в Красноярске то потратить не на что.

А чего не в Челябинске? От Норильска до него, почти столько же сколько до Красноярска. Норильск даже по меркам Красноярского края- совершенно отдельная территория.
Цитата: afelayz
Сколько Красноярские болельщики мечтали увидеть данного спонсора у Енисея! (

Поближе нет? Тот же алюминевый. Ужасное конечно зрелище в Красноярске- трубы с желтым дымом по горизонту.
Регистрация: 19.10.2008
№11 Написал: боря888 (Сегодня, 20:43) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: ciklop1970
За ФСБ шную крышу напрягли банкЮГРА.Теперь двумя траншами в апреле и мае 400 евролямов получат!

Получат двести - я беру за крышу 50%
А кто пмиздит много, то с тех 70
Регистрация: 21.12.2016
№10 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
За ФСБ шную крышу напрягли банкЮГРА.Теперь двумя траншами в апреле и мае 400 евролямов получат!
Регистрация: 18.09.2013
№9 Написал: боря888 (Сегодня, 20:39) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: Кристоф
это все таки футбольный сайт.

Даже на футбольном сайте люди должны путинских отсосок клеймить
У тебя работа - сосать, у людей работа- работать
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 20:37) #
  • +2
  •  (4)
online

Все лучше детям. Резонно, в Красноярске то потратить не на что.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№7 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Зрелый взгляд на кремль - для них Сибирь и Север - бездонный кошелёк без прав

Боря - а у тебя есть в арсенале слова не про политику и путина, а про футбол? То что ты хомячок лёши навального - мы уже поняли. Но это все таки футбольный сайт.
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: боря888 (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: малкавиан
москаль Потанин, ему на ваш Енисей наср*ть. Да как и на Сибирь в целом.

Зрелый взгляд на кремль - для них Сибирь и Север - бездонный кошелёк без прав
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 20:16) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
Цитата: ryzpm999
Наш Енисей, видно, мягко говоря, лицом не вышел... Тут политика, в том или ином виде.

Владелец сей компании москаль Потанин, ему на ваш Енисей наср*ть. Да как и на Сибирь в целом.

Спасибо, уважаемый, что глаза открыл нам болезным, а то мы в Сибири- матушке ждем, дождаться не можем))) Да не на Сибирь ему на рать, а на все и на всех...
Регистрация: 29.08.2010
№4 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: ryzpm999
Наш Енисей, видно, мягко говоря, лицом не вышел... Тут политика, в том или ином виде.

Владелец сей компании москаль Потанин, ему на ваш Енисей наср*ть. Да как и на Сибирь в целом.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№3 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Сколько Красноярские болельщики мечтали увидеть данного спонсора у Енисея! (

Наш Енисей, видно, мягко говоря, лицом не вышел... Тут политика, в том или ином виде.
Регистрация: 29.08.2010
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:01) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Сколько Красноярские болельщики мечтали увидеть данного спонсора у Енисея! (

Томь тоже вероятно расчитывала на то что спонсором их клуба станет одна известная контора промышляющая у них в регионе.
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько Красноярские болельщики мечтали увидеть данного спонсора у Енисея! (
Регистрация: 8.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.