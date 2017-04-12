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Александр Ирхин: итог матча с "Динамо" считаю справедливым

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 31-го тура первенства ФНЛ.

"Сожалею, что отсрочили выход "Динамо" в РФПЛ. Считаю итог матча справедливым, была совершенно равная игра, подходы и острые моменты были в равном количестве. Да и сама игра была боевая и живая, болельщикам должна была понравиться", - передаёт слова Ирхина ТАСС.
Теги: Химки Динамо
Сегодня, 22:09
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