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Юрий Уткульбаев: в матче с "Лучом-Энергией" мы потеряли два очка
Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал ничью с "Лучом-Энергией" (1:1) в 31-м туре ФНЛ.
- Ребята сделали всё, что смогли. Поле, конечно, не предполагало комбинационной игры. В основном была борьба, длинные передачи. Ребята отдали все силы. Ничья тоже положительный результат. Нам сейчас нужны любые очки.
- Два очка потеряли или одно приобрели?
- Играли дома, при своих болельщиках. Так что, думаю, потеряли. Был настрой, были и моменты, которые завершались ударом по воротам. Где-то не повезло, где-то мяч в игрока попал. Также ребята про руку сигнализировали. Да, мы хотели выиграть. Это потеря очков.
- Сложно было перестроиться на поле в Нижнекамске?
- Мы давно уже тренируемся здесь. Понятно, что нужно вносить коррективы, здесь есть риск ошибок при комбинационном футболе. Мы это и тренировали, потому что другое что-то здесь придумать тяжело. Не думаю, что любой футболист может привыкнуть к такому полю. Сейчас поедем в Саратов, там другое поле, вернемся сюда – опять надо перестраиваться. Ребята от безысходности играют та том, на чем приходится. Стараются, но о каком-то футболе здесь говорить не приходится.
ФНЛ
- Ребята сделали всё, что смогли. Поле, конечно, не предполагало комбинационной игры. В основном была борьба, длинные передачи. Ребята отдали все силы. Ничья тоже положительный результат. Нам сейчас нужны любые очки.
- Два очка потеряли или одно приобрели?
- Играли дома, при своих болельщиках. Так что, думаю, потеряли. Был настрой, были и моменты, которые завершались ударом по воротам. Где-то не повезло, где-то мяч в игрока попал. Также ребята про руку сигнализировали. Да, мы хотели выиграть. Это потеря очков.
- Сложно было перестроиться на поле в Нижнекамске?
- Мы давно уже тренируемся здесь. Понятно, что нужно вносить коррективы, здесь есть риск ошибок при комбинационном футболе. Мы это и тренировали, потому что другое что-то здесь придумать тяжело. Не думаю, что любой футболист может привыкнуть к такому полю. Сейчас поедем в Саратов, там другое поле, вернемся сюда – опять надо перестраиваться. Ребята от безысходности играют та том, на чем приходится. Стараются, но о каком-то футболе здесь говорить не приходится.
ФНЛ
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