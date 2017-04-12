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СМИ: руководство "Динамо" выделит на трансферы 5 миллионов евро

Руководство московского "Динамо" определило трансферный бюджет на летний регистрационный период, сообщает ФАН.

Отмечается, что летом команду не ждут глобальные изменения состава: речь идет о точечном укреплении нескольких позиций. Ориентировочная сумма трансферного бюджета бело-голубых составит порядка 5 млн евро. При этом не факт, что вся сумма будет потрачена летом — существует вероятность, что часть денег будет отложена на зимнее окно, если команде понадобится исправлять турнирную ситуацию.
Теги: Динамо
Сегодня, 22:33
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№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:49) #
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online

Жить будем по брежневски "Экономика должна быть экономной"!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вау
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: Almaz (Сегодня, 22:40) #
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online

Эту сумму ещё и поделят на два окна..
Бомжи наверное поперхнулись
Регистрация: 29.07.2015
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