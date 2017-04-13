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Антон Шунин: теперь мы должны стать чемпионами ФНЛ
"Динамо" должен стать победителем ФНЛ, заявил вратарь и капитан столичной команды Антон Шунин.
"Динамо" в среду официально оформило выход в РФПЛ за семь туров до окончания первенства ФНЛ.
"Эмоции отличные, это особое счастье, радость. Если честно, то не важно, как закончилась игра, важно то, что мы выполнили задачу. Теперь мы должны стать чемпионами, малыми, но чемпионами. Мы уже побили рекорд - раньше всех вышли в премьер-лигу в истории ФНЛ, но дело не в рекордах, главное - выполнить задачу, и мы ее выполнили. Сейчас надо стать чемпионами, ведь наши болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре, заждались этого, и я бы очень хотел, в первую очередь для болельщиков, выиграть чемпионат", - цитирует Шунина ТАСС.
"Динамо" в среду официально оформило выход в РФПЛ за семь туров до окончания первенства ФНЛ.
"Эмоции отличные, это особое счастье, радость. Если честно, то не важно, как закончилась игра, важно то, что мы выполнили задачу. Теперь мы должны стать чемпионами, малыми, но чемпионами. Мы уже побили рекорд - раньше всех вышли в премьер-лигу в истории ФНЛ, но дело не в рекордах, главное - выполнить задачу, и мы ее выполнили. Сейчас надо стать чемпионами, ведь наши болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре, заждались этого, и я бы очень хотел, в первую очередь для болельщиков, выиграть чемпионат", - цитирует Шунина ТАСС.
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