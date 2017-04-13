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В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (24)
В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (24)
РФПЛ уведомили о драке между командами из Грозного и Екатеринбурга
Президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов прокомментировал инцидент во матча между ЧГУ из Грозного и УрФУ из Екатеринбурга.
"На произошедший инцидент практически сразу же отреагировал делегат матча. Совместно с директором стадиона была вызвана полиция, "пожар" удалось потушить практически сразу. Сейчас судейская бригада во главе с Виктором Филипповым заканчивает второй матч, и после него будет принято окончательное решение, а также выявлены зачинщики драки.
Полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Все закончилось достаточно мирно. Сейчас полиция продолжает там дежурить. На самом деле практически все матчи НСФЛ проходят в подобном напряжении, такое может служиться практически в каждой игре.
Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться. Инцидент будет подробно отражен в протоколе, с объяснительными каждого арбитра. Глава по безопасности РФПЛ Мейтин уже в курсе ситуации. Если кто-то из команд останется недоволен решением, то они смогут подать апелляцию в комитет, чтобы рассмотреть ситуацию подробнее", - цитирует Стукалова "Чемпионат.сом".
"На произошедший инцидент практически сразу же отреагировал делегат матча. Совместно с директором стадиона была вызвана полиция, "пожар" удалось потушить практически сразу. Сейчас судейская бригада во главе с Виктором Филипповым заканчивает второй матч, и после него будет принято окончательное решение, а также выявлены зачинщики драки.
Полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Все закончилось достаточно мирно. Сейчас полиция продолжает там дежурить. На самом деле практически все матчи НСФЛ проходят в подобном напряжении, такое может служиться практически в каждой игре.
Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться. Инцидент будет подробно отражен в протоколе, с объяснительными каждого арбитра. Глава по безопасности РФПЛ Мейтин уже в курсе ситуации. Если кто-то из команд останется недоволен решением, то они смогут подать апелляцию в комитет, чтобы рассмотреть ситуацию подробнее", - цитирует Стукалова "Чемпионат.сом".
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