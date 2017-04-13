Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

РФПЛ уведомили о драке между командами из Грозного и Екатеринбурга

Президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов прокомментировал инцидент во матча между ЧГУ из Грозного и УрФУ из Екатеринбурга.

"На произошедший инцидент практически сразу же отреагировал делегат матча. Совместно с директором стадиона была вызвана полиция, "пожар" удалось потушить практически сразу. Сейчас судейская бригада во главе с Виктором Филипповым заканчивает второй матч, и после него будет принято окончательное решение, а также выявлены зачинщики драки.

Полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Все закончилось достаточно мирно. Сейчас полиция продолжает там дежурить. На самом деле практически все матчи НСФЛ проходят в подобном напряжении, такое может служиться практически в каждой игре.

Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться. Инцидент будет подробно отражен в протоколе, с объяснительными каждого арбитра. Глава по безопасности РФПЛ Мейтин уже в курсе ситуации. Если кто-то из команд останется недоволен решением, то они смогут подать апелляцию в комитет, чтобы рассмотреть ситуацию подробнее", - цитирует Стукалова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 19:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.