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Представитель команды из Грозного: УрФУ задевал честь и гордость нашего народа

Представитель студенческой команды ЧГУ из Грозного Алик Навурбиев прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Национальной студенческой лиги с командой УрФУ из Екатеринбурга. Во втором тайме при счёте 1:1 в одном из моментов между игроками возник конфликт, который перерос в массовую драку.

"На записи матча ничего не видно — только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, ещё с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа! Затем был жёсткий стык, после которого наш футболист наступил противнику на ногу. После этого он уже начал уходить, но игрок УрФУ его догнал и начал драться. Получается, что зачинщик — екатеринбуржец. Мы приехали в Москву играть в футбол, но задевать честь и гордость человека не позволим!

Посмотрите запись: первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ. Затем и наши подтянулись с дальней скамейки. Я тоже выбежал, мы разнимали футболистов и в течение 15 секунд все наши ушли", - цитирует Навурбиева "Чемпионат.сом".
Сегодня, 20:05
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№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Овце*бы!


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ
если это действительно так, то ничего нет в этом непонятного...борзеть опять стали чёрные слишком. Было время когда поприжали хвосты, а сейчас опять распушили, свою борзость выпячивают по любому поводу и без...дичьё


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
конечно. оборегены никогда ни в чем не виноваты


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Gypsy (Сегодня, 20:12) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
А сотряс и перелом у уральского пацана ветром надуло - чечены же за 15 секунд все с поля ушли


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
о даааааа, честь.была б у вас честь - не были бы такими уродами, так как что не весть про драки - так вы там.
я скорее поверю Уральским парням


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: боря888 (Сегодня, 20:09) #
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У зверька одна честь и гордость - хвост гориллы
Регистрация: 21.12.2016
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