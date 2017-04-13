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В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (24)
В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (24)
Представитель команды из Грозного: УрФУ задевал честь и гордость нашего народа
Представитель студенческой команды ЧГУ из Грозного Алик Навурбиев прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Национальной студенческой лиги с командой УрФУ из Екатеринбурга. Во втором тайме при счёте 1:1 в одном из моментов между игроками возник конфликт, который перерос в массовую драку.
"На записи матча ничего не видно — только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, ещё с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа! Затем был жёсткий стык, после которого наш футболист наступил противнику на ногу. После этого он уже начал уходить, но игрок УрФУ его догнал и начал драться. Получается, что зачинщик — екатеринбуржец. Мы приехали в Москву играть в футбол, но задевать честь и гордость человека не позволим!
Посмотрите запись: первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ. Затем и наши подтянулись с дальней скамейки. Я тоже выбежал, мы разнимали футболистов и в течение 15 секунд все наши ушли", - цитирует Навурбиева "Чемпионат.сом".
"На записи матча ничего не видно — только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, ещё с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа! Затем был жёсткий стык, после которого наш футболист наступил противнику на ногу. После этого он уже начал уходить, но игрок УрФУ его догнал и начал драться. Получается, что зачинщик — екатеринбуржец. Мы приехали в Москву играть в футбол, но задевать честь и гордость человека не позволим!
Посмотрите запись: первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ. Затем и наши подтянулись с дальней скамейки. Я тоже выбежал, мы разнимали футболистов и в течение 15 секунд все наши ушли", - цитирует Навурбиева "Чемпионат.сом".
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