Болельщики "Амкара" и "Уфы" сыграют товарищеский матч

В день матча "Амкар"- "Уфа" болельщики команд сыграют между собой.Встреча пройдет 15 апреля в 8:00 мск на запасном поле стадиона "Звезда".Напомним, перед матчем первого круга (9-й тур) чемпионата России болельщики "Уфы" и "Амкара" также сыграли товарищеский матч между собой в Уфе. В той игре победу одержали уфимские болельщики – 9:5.