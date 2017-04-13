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Болельщики "Амкара" и "Уфы" сыграют товарищеский матч

В день матча "Амкар"- "Уфа" болельщики команд сыграют между собой.

Встреча пройдет 15 апреля в 8:00 мск на запасном поле стадиона "Звезда".

Напомним, перед матчем первого круга (9-й тур) чемпионата России болельщики "Уфы" и "Амкара" также сыграли товарищеский матч между собой в Уфе. В той игре победу одержали уфимские болельщики – 9:5.

ФК "Уфа"
Теги: Амкар Уфа
Сегодня, 20:25
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