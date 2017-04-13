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Александр Точилин: я не праздновал выход "Динамо" из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал

Бывший футболист "Динамо" Александр Точилин прокомментировал возвращение бело-голубых в Премьер-Лигу.

"Выход "Динамо" в Премьер-Лигу? Оно не должно было оттуда вылетать. Да, вернулось, но там оно и должно находиться. Клуб исправил ошибку прошлого сезона. Я не праздновал выход "Динамо" из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал. Я не имею к этому никакого отношения.

Калитвинцев? Пока его работу оценивать рано. Перед ним есть конкретная задача – чемпионство. Пока динамовцы только заработали путёвку в Премьер-Лигу", - цитирует Точилина "Чемпионат.сом".
Теги: Точилин Динамо
Сегодня, 21:47
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№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Чесайнаг
Колыванов туда и загнал Динамо

А при чем тут Колыванов? Кобелев сотворил чудо..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 21:57) #
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online

Колыванов туда и загнал Динамо.Вот кто должен перед Калитвинцевым проставиться
Регистрация: 23.09.2016
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