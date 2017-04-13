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Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад

Пресс-атташе студенческой команды УрФУ из Екатеринбурга Павел Зорапетян прокомментировал инцидент во время сегодняшнего матча Национальной студенческой лиги с командой ЧГУ из Грозного.

"Наш крайний защитник достаточно грубо, но не перебарщивая, встречал нападающего чеченской команды. После второго стыка форвард завёлся и, когда мяч уже был на другой половине поля, наступил Роману Шалину на ногу, пока судья наблюдал за другим эпизодом. Наш защитник оттолкнул чеченца, тот в ответ пустил в бой кулаки. Затем на него и Тарасова налетели ещё два чеченца, а вскоре выбежала и вся скамейка, и даже вратарь. Творился ад: людей пинали ногами!

Ещё в первом тайме другого нашего защитника Антона Ярмошенко тоже увезли в больницу после стыка. Он получил рассечение в игровом эпизоде — в результате наложили два шва, только сейчас вернулся в команду. Чеченская команда довольно грубо играла в течение всего матча. У другого нашего футболиста рассечена губа. Говорю же — там творился какой-то ад. Выбежала вся «скамейка», мы не могли их разнять! Их не останавливало даже то, что на матче присутствовала полиция.

Мы увели команду в раздевалку, медицинский штаб пытался остановить кровь Тарасову, пока ехала скорая. Тем временем чеченцы, даже не помывшись, сразу сели в автобус и уехали. Полиция, находившаяся на стадионе, почему-то никого не задержала. Затем приехали ещё один полк полицейских — сказали: "Как вы вообще могли их отпустить?!". Затем заполнили протокол, опросили наших футболистов. Сказали, что вообще-то сборную ЧГУ нужно снимать с соревнований за такое.

Собираемся обращаться к руководству НСФЛ. Два наших основных центральных защитника выведены из строя — как нам теперь с Питером играть?! Мы бы хотели перенести завтрашний матч и засчитать ЧГУ техническое поражение сегодня. Нужно, чтобы всё было по регламенту", - цитирует Зорапетяна "Чемпионат.сом".
Вчера, 23:28
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№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 00:25) #
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Цитата: Седой
А вы то хрен ли всей толпой стояли и смотрели? Дайте звездюлей остальной команде, чтобы не стояли и смотрели, когда игрока их команды пинают

Они стояли и смотрели, как стояла и смотрела полиция.
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 00:14) #
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online

Чеченцев с турнира не снимут.Они ведь под патронажем Путина
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
А вы то хрен ли всей толпой стояли и смотрели? Дайте звездюлей остальной команде, чтобы не стояли и смотрели, когда игрока их команды пинают


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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