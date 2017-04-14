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Пресс-атташе Кадырова отказался комментировать инцидент во время матча студенческой лиги

Пресс-атташе Кадырова Альви Каримов отказался комментировать инцидент, который произошел о время матча Национальной студенческой футбольной лиги.

Во втором тайме между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного произошла драка.

Футболист УрФУ Александр Тарасов покидал поле с окровавленным лицом, а главный арбитр матча принял решение прекратить встречу

"Газета.ру"
Сегодня, 00:16
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