Константин Емельянов: зарплату в "Луче" выплачивают, с премиальными пока неясно

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов подвел итоги матча со "Спартаком-2" (0:3) в 32-м туре ФНЛ.- В первом тайме у нас были моменты – попали в перекладину, Носов выходил один на один. Игра в целом давалась, играли хорошо, отвечали атакой на атаку. Но в начале второго тайма провалились, пропустили подряд два мяча, после чего пришлось раскрываться и бежать вперед. У "Спартака-2" есть ребята, которые находятся под основным составом, обладают хорошим индивидуальным мастерством. Они и решили судьбу матча. У нас, к сожалению, таких футболистов нет. Моменты мы создаем, а вот реализовать не можем.- Еще раз скажу про индивидуальное мастерство футболистов соперника. Возможно, на это наложилась какая-то несобранность и невнимательность с нашей стороны. Будем разбираться.- Зарплату выплачивают, с премиальными пока неясно.