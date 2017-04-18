Александр Ирхин: у нас присутствует стремление подняться как можно выше в турнирной таблице

Тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал победу над "Балтикой" (2:1) в 32-м туре ФНЛ.- Сложная игра с хорошей командой. Это, конечно же, не та "Балтика", которая была в первом круге. Хорошо поставленная игра, хороший подбор футболистов, и очень жаль, что команда находится в нижней части турнирной таблицы.Тем приятнее победа. В первом тайме игра была вязкая, во втором удалось добавить движения и забить желанный гол. Стремление подняться как можно выше в таблице присутствует, за что отдельное спасибо игрокам.- Трудно сказать. Раз забили, значит, в какой-то степени сыграли. Но все-таки это не хоккей. Другое дело, что удаление влияет на командный дух, и, возможно, оно помешало «Балтике» воплотить в жизнь какие-то тактические задумки. Мы добились победы не потому, что оказались в меньшинстве, а потому что больше этого хотели. Ребята доказали, что результат для них важен, несмотря на то, что не стоит каких-то серьезных задач.