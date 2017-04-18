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Юрий Газзаев: вступать в сезон с абсолютно новой командой очень сложно

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал поражение от "Тамбова" (0:3) в первенстве ФНЛ.

"Не могу упрекнуть свою команду, потому что большую часть матча мы владели мячом, территорией и создали достаточно много моментов, которые, к сожалению, не довели до ума. Поле не совсем футбольное, и для быстрой команды, которая играет внизу, оно сложнее, чем для атлетичной.

Традиционно констатирую, что вступать в сезон с абсолютно новой командой, очень сложно. Тем более, большинство футболистов до этого года первого дивизиона не пробовали. Игрой, созиданием, моментами можно быть довольными, но счет и действия команды на "стандартах", конечно же, не радуют. Есть плюсы, есть минусы", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь Тамбов
Сегодня, 18:03
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:10) #
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Кстати, а куда пропал барбос? Он прогнозировал победу Зенита. Хотел бы услышать его гавканье после матча.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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