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Юрий Газзаев: вступать в сезон с абсолютно новой командой очень сложно
Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал поражение от "Тамбова" (0:3) в первенстве ФНЛ.
"Не могу упрекнуть свою команду, потому что большую часть матча мы владели мячом, территорией и создали достаточно много моментов, которые, к сожалению, не довели до ума. Поле не совсем футбольное, и для быстрой команды, которая играет внизу, оно сложнее, чем для атлетичной.
Традиционно констатирую, что вступать в сезон с абсолютно новой командой, очень сложно. Тем более, большинство футболистов до этого года первого дивизиона не пробовали. Игрой, созиданием, моментами можно быть довольными, но счет и действия команды на "стандартах", конечно же, не радуют. Есть плюсы, есть минусы", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
"Не могу упрекнуть свою команду, потому что большую часть матча мы владели мячом, территорией и создали достаточно много моментов, которые, к сожалению, не довели до ума. Поле не совсем футбольное, и для быстрой команды, которая играет внизу, оно сложнее, чем для атлетичной.
Традиционно констатирую, что вступать в сезон с абсолютно новой командой, очень сложно. Тем более, большинство футболистов до этого года первого дивизиона не пробовали. Игрой, созиданием, моментами можно быть довольными, но счет и действия команды на "стандартах", конечно же, не радуют. Есть плюсы, есть минусы", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
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