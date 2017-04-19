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Андрей Талалаев: СКА и "Енисей" - фавориты в борьбе за "стыки"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев заявил, что "СКА-Хабаровск" и "Енисей" являются главными фаворитами на попадание в зону стыковых матчей ФНЛ.

"У хабаровчан есть отрыв, там серьезные исполнители и все стабильно, отлажено. А красноярцы – лучшие по качеству футбола, с игры они забили даже больше, чем "Динамо" и "Тосно". Хотя есть еще засадный полк в лице "Факела", который при новой схеме выглядит все интереснее. Вопрос, нужны ли Воронежу переходные матчи", – цитирует специалиста Sportbox.
Теги: Талалаев Енисей СКА-Хабаровск Тамбов
Вчера, 23:34
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№2 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 00:49) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Кубань сейчас на ходу и полна решимости !!
Одна ошибка конкурентов и Кубань в стыках !!
Я думаю, что ей это по силам !!
И от души желаю Кубани возвращения ПЛ!!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Идиот. У Динамо и Тосно по 52 и 53 мяча забито. У Енисея- 39 мячей. По показателю З/П у лидеров по +30. У Енисея +3.
Думаю в стыки- СКА и Кубань.
Регистрация: 19.10.2008
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