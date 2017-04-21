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"Тосно" начнет сотрудничество с "Чертаново"
"Тосно" согласовал с московской школой "Чертаново" детали сотрудничества.
Как сообщает ФАН, клуб из Ленинградской области будет комплектовать свой молодежный состав футболистами команды 2000 года рождения из московской футбольной школы. Необходимость существования молодежного состава обусловлена тем, что "Тосно" практически обеспечил себе выход в премьер-лигу.
В элитном российском дивизионе каждый клуб должен также заявить команду в первенство молодежного состава, для чего и достигнута договоренность с "Чертаново". Сообщается также, что к ряду игроков 2000 года рождения, которые следующий сезон начнут в статусе игроков тосненской молодежки, присматривался "Зенит". Однако сине-бело-голубых оттолкнул высокий ценник за игроков — порядка 4-5 млн рублей за ведущих футболистов.
Как сообщает ФАН, клуб из Ленинградской области будет комплектовать свой молодежный состав футболистами команды 2000 года рождения из московской футбольной школы. Необходимость существования молодежного состава обусловлена тем, что "Тосно" практически обеспечил себе выход в премьер-лигу.
В элитном российском дивизионе каждый клуб должен также заявить команду в первенство молодежного состава, для чего и достигнута договоренность с "Чертаново". Сообщается также, что к ряду игроков 2000 года рождения, которые следующий сезон начнут в статусе игроков тосненской молодежки, присматривался "Зенит". Однако сине-бело-голубых оттолкнул высокий ценник за игроков — порядка 4-5 млн рублей за ведущих футболистов.
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