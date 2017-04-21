Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (1)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (1)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (10)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (10)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
13:09
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
12:59
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
"Тюмень" обязали выплатить долги по зарплате за сезон-2012/13
Спортивный арбитражный суд обязал "Тюмень" выплатить игрокам долги по заработной плате за сезон-2012/13, информирует пресс-служба юридической компании SILA.
Выйдя из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2012/13, "Тюмень" отказала в выплате премиальных группе футболистов, покинувших клуб. Игроки обратились в суд общей юрисдикции, но иск был отклонен, в результате Российский футбольный союз также снял с клуба все санкции, которые ранее были наложены из-за этого на "Тюмень", и отменил все решения по делам восьми футболистов и трех тренеров.
После этого футболист "Тюмени" Сергей Сердюков обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате суд в Лозанне определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.
25 апреля РФС рассмотрит дело, и в случае неисполнения решения CAS с "Тюмени" будет снято шесть турнирных очков. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице ФНЛ с 44 очками.
ТАСС
Выйдя из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2012/13, "Тюмень" отказала в выплате премиальных группе футболистов, покинувших клуб. Игроки обратились в суд общей юрисдикции, но иск был отклонен, в результате Российский футбольный союз также снял с клуба все санкции, которые ранее были наложены из-за этого на "Тюмень", и отменил все решения по делам восьми футболистов и трех тренеров.
После этого футболист "Тюмени" Сергей Сердюков обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате суд в Лозанне определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.
25 апреля РФС рассмотрит дело, и в случае неисполнения решения CAS с "Тюмени" будет снято шесть турнирных очков. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице ФНЛ с 44 очками.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.