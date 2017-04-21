"Тюмень" обязали выплатить долги по зарплате за сезон-2012/13

Спортивный арбитражный суд обязал "Тюмень" выплатить игрокам долги по заработной плате за сезон-2012/13, информирует пресс-служба юридической компании SILA.Выйдя из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2012/13, "Тюмень" отказала в выплате премиальных группе футболистов, покинувших клуб. Игроки обратились в суд общей юрисдикции, но иск был отклонен, в результате Российский футбольный союз также снял с клуба все санкции, которые ранее были наложены из-за этого на "Тюмень", и отменил все решения по делам восьми футболистов и трех тренеров.После этого футболист "Тюмени" Сергей Сердюков обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате суд в Лозанне определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.25 апреля РФС рассмотрит дело, и в случае неисполнения решения CAS с "Тюмени" будет снято шесть турнирных очков. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице ФНЛ с 44 очками.