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Сергей Кирсанов: нас ждут игры с прямыми конкурентами в борьбе за выживание

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Балтики" (1:1).

"Сейчас у нас началась череда игр с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Как любят говорить футбольные специалисты, это игры "за шесть очков". Конечно, мы сегодня рассчитывали, надеялись выиграть. Но после четырех подряд поражений и сегодняшнее очко – в копилочку. Мы предполагали, что сегодня будет борьбы больше, чем футбола. Потому что цена очень высока. Так оно в итоге и получилось. Жаль, что не удержали победный счет. В оставшейся части сезона выживет тот, кто проявит больше характера, твердости", - приводит его слова Onedivision.ru.
Теги: Сибирь Балтика
Сегодня, 22:17
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