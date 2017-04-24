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Дмитрий Гунько: были готовы к тому, что "Нефтехимик" будет обороняться большими силами
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды над "Нефтехимиком" (1:0) в 33-м туре ФНЛ.
"Мы были готовы к тому, что "Нефтехимик" будет обороняться большими силами и пытаться выходить в быстрые атаки, используя скорость крайнего полузащитника и высокорослого нападающего. Естественно, удаление у хозяев повлияло на ход матча. Кроме того, в первом тайме "Спартак-2" играл против ветра, и соперник оказывал на нашу оборону давление за счет прямых передач. После перерыва мы имели полное преимущество, создали достаточно голевых моментов, один из которых реализовал Давыдов. Считаю, победили заслуженно", - цитирует Гунько официальный сайт ФНЛ.
"Мы были готовы к тому, что "Нефтехимик" будет обороняться большими силами и пытаться выходить в быстрые атаки, используя скорость крайнего полузащитника и высокорослого нападающего. Естественно, удаление у хозяев повлияло на ход матча. Кроме того, в первом тайме "Спартак-2" играл против ветра, и соперник оказывал на нашу оборону давление за счет прямых передач. После перерыва мы имели полное преимущество, создали достаточно голевых моментов, один из которых реализовал Давыдов. Считаю, победили заслуженно", - цитирует Гунько официальный сайт ФНЛ.
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