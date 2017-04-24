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Андрей Семин: в матче против "Динамо" ребята отдали все силы, однако этого оказалось мало

Главный тренер "Мордовии" Андрей Семин прокомментировал поражение своей команды в матче против "Динамо" (1:2).

"Что касается игры команды, то ребята отдали все силы, однако этого оказалось мало. В первом тайме мы справлялись с темпом, предложенным "Динамо". Но во втором тайме они явно прибавили, отсюда получился быстро пропущенный гол и такой результат", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Мордовия Динамо
Сегодня, 00:28
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