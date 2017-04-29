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Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Вчера 22:26
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Вчера 22:13
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Вчера 21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (6)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (6)
Вчера 21:42
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Вчера 21:41
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин"
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин"
Вчера 20:59
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Вчера 20:52
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
Вчера 20:30
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Вчера 20:02
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Вчера 19:24
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Вчера 19:15
"Реал" одержал победу над "Валенсией" (1)
"Реал" одержал победу над "Валенсией" (1)
Вчера 19:12
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно (3)
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно (3)
Вчера 19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Вчера 18:58
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" (13)
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" (13)
Вчера 18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Вчера 18:24
"Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" (56)
"Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" (56)
Вчера 18:18
"Тосно" упустил победу над "Спартаком-2" (1)
"Тосно" упустил победу над "Спартаком-2" (1)
Вчера 18:16
"Терек" - "Урал": стартовые составы команд
"Терек" - "Урал": стартовые составы команд
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Шинника" (1:2).
"Думаю, что игра должна была понравиться зрителям. Моментов много, борьбы много. Мои ребята отдали все силы и могли увозить отсюда положительный результат. Наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол", - цитирует Уткульбаева официальный сайт ФНЛ.
"Думаю, что игра должна была понравиться зрителям. Моментов много, борьбы много. Мои ребята отдали все силы и могли увозить отсюда положительный результат. Наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол", - цитирует Уткульбаева официальный сайт ФНЛ.
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