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Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол

Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Шинника" (1:2).

"Думаю, что игра должна была понравиться зрителям. Моментов много, борьбы много. Мои ребята отдали все силы и могли увозить отсюда положительный результат. Наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол", - цитирует Уткульбаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Нефтехимик Шинник
Вчера, 23:36
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