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Игорь Черевченко: игра была очень боевой

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал итог матча против "Мордовия" в 35-м туре ФНЛ.

"Игра была очень боевой. Скажу так: нам больше повезло, чем "Мордовии". Мы использовали свой момент, а соперник нет. Я понимаю горечь поражения для хозяев в контексте борьбы за выживание. Но хочу поздравить болельщиков "Балтики". И, конечно, благодарен ребятам за самоотдачу. Я обещал, что мы будем бороться до последнего тура, цепляться за очки. Шансы? Они есть у всех пяти команд, которые находятся в зоне вылета", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика Мордовия
Вчера, 23:21
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№1 Написал: interested (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Игра была украшением всего чемпионата, а не просто "боевой".
Регистрация: 18.10.2013
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