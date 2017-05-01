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Игорь Ефремов: с точки зрения футбола "Тосно" готов к премьер-лиге
Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что "Тосно" готов к выступлению в премьер-лиге, если взять спортивную составляющую.
"Не думаю, что это искусственный проект, ранее меня неправильно интерпретировали. Просто люди частным образом занимаются футболом, вот и родился такой проект. С точки зрения футбола, менталитета, желания, амбиций "Тосно" как раз готово для выступления в премьер-лиге. Но у них есть инфраструктурные проблемы, в частности со стадионом в Великом Новгороде, который сейчас точно не соответствует РФПЛ. Насколько мне известно, клуб пытается этот вопрос решить. Как это быстро произойдет и произойдет ли до старта РФПЛ, я не готов ответить, но в планах такое есть", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
"Не думаю, что это искусственный проект, ранее меня неправильно интерпретировали. Просто люди частным образом занимаются футболом, вот и родился такой проект. С точки зрения футбола, менталитета, желания, амбиций "Тосно" как раз готово для выступления в премьер-лиге. Но у них есть инфраструктурные проблемы, в частности со стадионом в Великом Новгороде, который сейчас точно не соответствует РФПЛ. Насколько мне известно, клуб пытается этот вопрос решить. Как это быстро произойдет и произойдет ли до старта РФПЛ, я не готов ответить, но в планах такое есть", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
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