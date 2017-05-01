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Павел Погребняк останется в "Динамо" на следующий сезон

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин сообщил, что бело-голубые не будут расставаться с форвардом Павлом Погребняком.

– Контракт Погребняка с "Динамо" рассчитан еще на сезон?

– Да. Павел остается у нас. Он игрок "Динамо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 21:29
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9
(1)
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:03) #
  • +3
  •  (3)

Когда он выходит на замену все болелы любой команды ржут над ним а ему хоть бы что! Он памятник воздвиг себе не рукотворный.....
Регистрация: 11.04.2016
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поздравления Динамикам.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
А ещё лучше верните в Спорток, вместе с Дзюбой пусть забирают

это все ваше,сине- бело- голубое,вы уже второй сезон на Шлюбу наяриваете,тем более что хохлы у вас в почете,Погреб 100% ваш пассажир)
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
это как гиря привязанная к ногам Динамо,которая тянет клуб на ДНО,срочно избавляйтесь от этого хлама,а лучше верните в зенит,там такие нужны

А ещё лучше верните в Спорток, вместе с Дзюбой пусть забирают
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Павел Погребняк останется в "Динамо" на следующий сезон
Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин сообщил, что бело-голубые не будут расставаться с форвардом Павлом Погребняком.

– Контракт Погребняка с "Динамо" рассчитан еще на сезон?

– Да. Павел остается у нас. Он игрок "Динамо"
rage А не стыдно ли этому игроку "Динамо" смотреть в глаза действительно игрокам "Динамо",которые в отличие от этого балласта играют? Да удружил великий" тренер " Кобелев своим одноклубникам.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 21:43) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж его отчислит, он же "памятник" , "легенда" Динамо.....))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
это как гиря привязанная к ногам Динамо,которая тянет клуб на ДНО,срочно избавляйтесь от этого хлама,а лучше верните в зенит,там такие нужны
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:33) #
  • +4
  •  (4)
online

ОДИН из самых дурацких трансферов в истории
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это круто 100 лимонов в год. Вы его хоть огороды на своих дачах заставляйте копать. Что бы хоть польза была
Регистрация: 17.05.2015
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