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Тимур Лепсая: "Балтика" могла бы бороться за путёвку в премьер-лигу уже в этом сезоне

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая отметил, что калининградский клуб мог бы претендовать на выход в премьер-лигу уже в этом сезоне.

"За 10 туров весенней части первенства мы одержали четыре победы, а за 24 игры летне-осенней части – всего две. Отставали от спасительного 15-го места на десять очков, сейчас – на три. Если бы "Балтика" выдерживала такой темп в прошлом году, то сейчас боролась бы не за выживание, а за прямую путёвку в премьер-лигу. По результатам весенней части первенства в настоящий момент занимаем седьмое место с отставанием от второго всего на два очка!

Любопытной оказалась статистика посещаемости домашних игр "Балтики". Последние четыре игры прошлого года в среднем собирали 1900 зрителей, а четыре весенних практически в два раза больше – 3700. Но и этот показатель нас не устраивает. Для Калининграда, футбольного города, не имеющего других профессиональных спортивных клубов – это не повод для гордости. Хотя я прекрасно понимаю, что за последние годы "Балтика" изрядно подпортила свой имидж. Одна только безвыигрышная 22-матчевая серия чего стоит – это кошмар!", - цитирует Лепсаю официальный сайт клуба.
Теги: Балтика
Сегодня, 16:31
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№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вы хотя бы покинули зону вылета,для начала...
Регистрация: 30.10.2011
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (1)

если бы да кабы


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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