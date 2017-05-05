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Тимур Лепсая: "Балтика" могла бы бороться за путёвку в премьер-лигу уже в этом сезоне
Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая отметил, что калининградский клуб мог бы претендовать на выход в премьер-лигу уже в этом сезоне.
"За 10 туров весенней части первенства мы одержали четыре победы, а за 24 игры летне-осенней части – всего две. Отставали от спасительного 15-го места на десять очков, сейчас – на три. Если бы "Балтика" выдерживала такой темп в прошлом году, то сейчас боролась бы не за выживание, а за прямую путёвку в премьер-лигу. По результатам весенней части первенства в настоящий момент занимаем седьмое место с отставанием от второго всего на два очка!
Любопытной оказалась статистика посещаемости домашних игр "Балтики". Последние четыре игры прошлого года в среднем собирали 1900 зрителей, а четыре весенних практически в два раза больше – 3700. Но и этот показатель нас не устраивает. Для Калининграда, футбольного города, не имеющего других профессиональных спортивных клубов – это не повод для гордости. Хотя я прекрасно понимаю, что за последние годы "Балтика" изрядно подпортила свой имидж. Одна только безвыигрышная 22-матчевая серия чего стоит – это кошмар!", - цитирует Лепсаю официальный сайт клуба.
"За 10 туров весенней части первенства мы одержали четыре победы, а за 24 игры летне-осенней части – всего две. Отставали от спасительного 15-го места на десять очков, сейчас – на три. Если бы "Балтика" выдерживала такой темп в прошлом году, то сейчас боролась бы не за выживание, а за прямую путёвку в премьер-лигу. По результатам весенней части первенства в настоящий момент занимаем седьмое место с отставанием от второго всего на два очка!
Любопытной оказалась статистика посещаемости домашних игр "Балтики". Последние четыре игры прошлого года в среднем собирали 1900 зрителей, а четыре весенних практически в два раза больше – 3700. Но и этот показатель нас не устраивает. Для Калининграда, футбольного города, не имеющего других профессиональных спортивных клубов – это не повод для гордости. Хотя я прекрасно понимаю, что за последние годы "Балтика" изрядно подпортила свой имидж. Одна только безвыигрышная 22-матчевая серия чего стоит – это кошмар!", - цитирует Лепсаю официальный сайт клуба.
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