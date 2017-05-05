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Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
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Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
Агент нападающего ФК "Армавир" Андрея Мязина Павел Банатин прокомментировал решение КДК дисквалифицировать футболиста на 6 месяцев.
"В первую очередь, хочу заявить, что Андрей очень сожалеет о случившемся! За всю его карьеру это первая красная карточка! Все когда-то происходит в первый раз, но никто не ожидал, что возникнет такой резонанс! Мы с Андреем дружим 10 лет, и могу со всей ответственностью сказать, что никогда и ни с кем у него не было каких-то конфликтов ни на поле, ни за его пределами! Это могут подтвердить все, кто с ним пересекался за всю карьеру! В данном эпизоде, конечно, Андрей завелся – это было зря, и он готов понести адекватное наказание! Но все, кто посмотрит этот эпизод, четко и ясно увидят, что судья первым ударил футболиста! И никакого тычка или уж тем более удара головой с его стороны в помине не было! После объявления приговора возникает масса вопросов к, безусловно, уважаемым и заслуженным членам КДК. Почему вы вынесли наказание только на основании протокола матча? На видео только вы разглядели удар головой. И почему инспектор матча не позволил команде "Армавир" сделать соответствующие замечания в этот документ? Хочется услышать объяснения этого инспектора и главного судьи! Спасибо всем, кто поддержал Андрея, клуб и главного тренера, всем, кто позвонил и был неравнодушен к ситуации! Клуб подаст апелляцию. Надеюсь, справедливость восторжествует", - цитирует Банатина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова в матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2).
"В первую очередь, хочу заявить, что Андрей очень сожалеет о случившемся! За всю его карьеру это первая красная карточка! Все когда-то происходит в первый раз, но никто не ожидал, что возникнет такой резонанс! Мы с Андреем дружим 10 лет, и могу со всей ответственностью сказать, что никогда и ни с кем у него не было каких-то конфликтов ни на поле, ни за его пределами! Это могут подтвердить все, кто с ним пересекался за всю карьеру! В данном эпизоде, конечно, Андрей завелся – это было зря, и он готов понести адекватное наказание! Но все, кто посмотрит этот эпизод, четко и ясно увидят, что судья первым ударил футболиста! И никакого тычка или уж тем более удара головой с его стороны в помине не было! После объявления приговора возникает масса вопросов к, безусловно, уважаемым и заслуженным членам КДК. Почему вы вынесли наказание только на основании протокола матча? На видео только вы разглядели удар головой. И почему инспектор матча не позволил команде "Армавир" сделать соответствующие замечания в этот документ? Хочется услышать объяснения этого инспектора и главного судьи! Спасибо всем, кто поддержал Андрея, клуб и главного тренера, всем, кто позвонил и был неравнодушен к ситуации! Клуб подаст апелляцию. Надеюсь, справедливость восторжествует", - цитирует Банатина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова в матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2).
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