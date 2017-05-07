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Марат Мустафин: "Зенит-2" заслуженно победил "Мордовию"

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин рассказал о матче 35-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:3).

"Зенит-2" заслуженно победил, у молодых ребят был хороший настрой. Да, мы проиграли, у нас будет разбор игры, но в этой весенней части ребята стараются изо всех сил. У нас всего два номинальных нападающих, Алхазов только набрал форму и вновь получил травму. Говорят, что наша команда не бьется. Но я могу сказать, что мои ребята борются, выкладываются по полной.
Футболисты последнюю зарплату получали за февраль – никто из них не поднимал эту тему в СМИ, все играют. Мы набрали весь состав перед сезоном, так что нам трудно полностью сыграться. Уберите у команды РФПЛ 20 игроков – у них тоже будут проблемы. Осталось три тура, и мы будем играть только на победу", – цитирует Мустафина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Мордовия Зенит-2
Сегодня, 10:43
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№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:44) #
  • 0
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online

А все равно пилить во втордив, причем обоим. Теперь смотрите, ГДЕ Спартак-2 в таблице. Понятно, кто в футбол играет, а кого за уши втянули? И с основой у вас так же - и тоже - не помогло! laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Jana Kazak
Зенитовцы где?

Там где им и положено быть,в глубокой ЖОПЕ)
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
У ЦСКА уже Головин и Чалов засветились. Зенитовцы где?


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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