Марат Мустафин: "Зенит-2" заслуженно победил "Мордовию"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (14)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (14)
Вчера 23:50
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (8)
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (8)
Вчера 23:11
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (17)
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (17)
Вчера 23:08
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (7)
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (7)
Вчера 22:35
Денис Глушаков: пенальти был (49)
Денис Глушаков: пенальти был (49)
Вчера 22:31
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (12)
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (12)
Вчера 21:31
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Вчера 21:22
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
Вчера 21:10
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (3)
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (3)
Вчера 21:03
Никита Бурмистров: у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Медведев стоял на ноль (2)
Никита Бурмистров: у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Медведев стоял на ноль (2)
Вчера 20:59
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (5)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (5)
Вчера 20:46
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Вчера 20:35
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
Вчера 20:15
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
Вчера 20:09
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Марат Мустафин: "Зенит-2" заслуженно победил "Мордовию"
Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин рассказал о матче 35-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:3).
"Зенит-2" заслуженно победил, у молодых ребят был хороший настрой. Да, мы проиграли, у нас будет разбор игры, но в этой весенней части ребята стараются изо всех сил. У нас всего два номинальных нападающих, Алхазов только набрал форму и вновь получил травму. Говорят, что наша команда не бьется. Но я могу сказать, что мои ребята борются, выкладываются по полной.
Футболисты последнюю зарплату получали за февраль – никто из них не поднимал эту тему в СМИ, все играют. Мы набрали весь состав перед сезоном, так что нам трудно полностью сыграться. Уберите у команды РФПЛ 20 игроков – у них тоже будут проблемы. Осталось три тура, и мы будем играть только на победу", – цитирует Мустафина официальный сайт ФНЛ.
"Зенит-2" заслуженно победил, у молодых ребят был хороший настрой. Да, мы проиграли, у нас будет разбор игры, но в этой весенней части ребята стараются изо всех сил. У нас всего два номинальных нападающих, Алхазов только набрал форму и вновь получил травму. Говорят, что наша команда не бьется. Но я могу сказать, что мои ребята борются, выкладываются по полной.
Футболисты последнюю зарплату получали за февраль – никто из них не поднимал эту тему в СМИ, все играют. Мы набрали весь состав перед сезоном, так что нам трудно полностью сыграться. Уберите у команды РФПЛ 20 игроков – у них тоже будут проблемы. Осталось три тура, и мы будем играть только на победу", – цитирует Мустафина официальный сайт ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.